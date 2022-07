Fermée durant près d’un an suite aux inondations, la piscine de Stavelot a rouvert ce 1er juillet

Il y aura bientôt un an que la Belgique a été touchée par des inondations. A Stavelot, la piscine communale en plein air en a été une des victimes. Depuis, elle était fermée. Les travaux pour sa remise en état ont été laborieux. Mais ils ont pu être achevés à temps. La piscine a rouvert ce 1er juillet.

Cette réouverture, Anne et Maxime, deux riverains, ont été parmi les tout premiers à en profiter. Ils ne l’auraient ratée sous aucun prétexte. Anne explique : "Depuis que je suis toute petite, on vient ici. Tous les étés, on attend le 1er juillet. Et encore plus cette année après les inondations où on a été privé tout l’été passé de la piscine. On est venus tous nettoyer. On est vraiment ravis et fiers du travail accompli.". Maxime ajoute : "C’était notre but de venir un peu les premiers pour l’ouverture. Comme ça, on s’amuse un peu aussi. Il n’y a pas grand monde, là."

La piscine est située à quelques dizaines de mètres de l’Amblève. L’an dernier, la rivière a noyé le local technique, détruisant toute l’installation. "L’eau, c’est une chose. Mais il y avait également de la boue et pas mal de déchets.", raconte Thierry de Bournonville, le bourgmestre de Stavelot, "Donc ce local a dû être complètement nettoyé avant de poser un diagnostic. Et le diagnostic était très inquiétant au niveau des filtres, de toute l’installation électrique, de la gestion électronique de la piscine, des paramètres de l’eau ainsi que les pompes."

La piscine date de 1934. Les Stavelotains y sont très attachés comme le confirme. Patrice Lefebvre, l’échevin des sports : "C’est un lieu très important dans la vie des Stavelotains qui viennent y pratiquer le sport, qui viennent s’y promener. On a des départs de promenades, le passage du GR etc. Donc c’est un lieu de rencontre.".

La piscine de Stavelot sera accessible tout l’été.