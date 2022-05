Fermée après les cas de salmonellose, l’usine Ferrero d’Arlon devrait rouvrir le 13 juin

L’usine Ferrero d’Arlon pourrait rouvrir le 13 juin prochain, c’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Anne Edwards, la porte-parole du groupe. L’usine est fermée depuis le 8 avril dernier suite à la détection de 29 cas de salmonellose. Actuellement, près de mille personnes, travailleurs internes et externes, s’attellent à nettoyer l’ensemble de la chaîne de production.

Mille personnes travaillent désormais sept jours sur sept pour démonter et remonter la chaîne de production de l’usine d’Arlon. Près de 300 mètres de tuyau de production vont par ailleurs être remplacés. L’objectif est de pouvoir rouvrir le plus vite possible et dans les conditions d’hygiène irréprochable. Une réouverture qui devrait permettre à l'usine d'être prête pour affronter la haute saison de production. Pendant l'été, une quantité importante de chocolat est produite pour arriver dans les rayons dès la rentrée.

Une contamination inexpliquée

Mais comment la production de l’usine de Ferrero a-t-elle pu être contaminée par la salmonelle ? La question reste entière du côté de la direction. La première trace de salmonelle apparaît en décembre dernier. "À ce moment-là, toutes les mesures ont été prises pour régler ce problème", nous affirme Anne Edwards, la porte-parole du groupe. "On n’a pas mis les produits sur le marché, ils ont été détruits. Tout a été nettoyé et la production n’a repris qu’une fois la situation assainie".

Une enquête est toujours en cours pour tenter de comprendre comment la salmonelle a pu se répandre.