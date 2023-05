Fergal Harkin : "Ronny Deila était l’entraîneur parfait pour le Standard"

La déception pouvait se lire sur les visages de Pierre Locht et Fergal Harkin au moment de confirmer le départ de Ronny Deila du Standard, jeudi en conférence de presse. Après une petite saison pleine d’espoir, le coach norvégien a décidé de rejoindre le Club Bruges… au grand dam de Fergal Harkin, directeur sportif du Matricule 16.

"Je l’ai dit il y a 10 mois, quand on l’a signé, que Ronny Deila était l’entraîneur parfait pour le Standard. Maintenant, nous allons essayer de trouver un coach encore meilleur. Professionnellement, cela fait mal. On avait un projet de 3 ans avec lui. Je lui ai dit que je n’étais pas d’accord et qu’il devait rester plus longtemps avec nous. Il était dans le plus grand club de Belgique, avec de fantastiques supporters. Pour moi, il aurait dû rester. Sur le plan personnel ? Je ne préfère pas en parler…"

"Il m’a informé il y a quelques semaines qu’il y avait des négociations avec le Club Bruges. Jusqu’à hier, j’étais convaincu que je pouvais le persuader de rester. Mais il a fait son choix", a poursuivi l’Irlandais.