Fergal Harkin, nouveau directeur sportif du Standard : "Il faudra probablement deux ou trois mercatos pour amener le club où nous voulons l'amener"

Le dossier Amallah est particulièrement épineux. Le Marocain, auteur d'un doublé sur penalty contre le Cercle Bruges dimanche, est en fin de contrat dans un an, mais Harkin se veut rassurant. "Tout est différent quand on arrive dans sa dernière année de contrat, mais j'ai eu des discussions très positives avec Selim."

Harkin ne l'a pas caché, d'autres joueurs doivent rapidement se trouver un nouveau club. "Il y a certains joueurs avec qui on a parlé et qui savent qu'ils ne feront pas partie de l'équipe lorsqu'on approchera du mois de septembre. On travaille avec ces joueurs et leur agent pour essayer de leur trouver d'autres opportunités."