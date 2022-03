Ferdinand et Antoinette sont de retour à Dolembreux. Ces cigognes avaient été sauvées in extrémis au moment des inondations

Ferdinand et Antoinette sont de retour ! Ce couple de cigognes a fait sa réapparition à Dolembreux, sur la commune de Sprimont. Ces oiseaux migrateurs se sont réinstallés dans leur nid, perché en haut d'un poteau électrique, sur une nationale. Ces cigognes ont pourtant failli perdre la vie lors des fortes pluies qui ont provoqué les inondations de juillet dernier.

"Le 16 juillet, une vétérinaire de Dolembreux les a récupérées à même le sol, transies de froid et en hypothermie. Après les avoir réchauffées, elle m'a immédiatement contactée", précise Mélanie Krings responsable du centre de revalidation pour animaux sauvages Creaves, à Theux. On suppose qu'elles sont restées au nid pour protéger leurs cigogneaux des fortes pluies lors des inondations. Elles n'ont donc pas mangé pendant plusieurs jours et se sont fortement affaiblies. Quand on est intervenu, pour les oisillons, il était déjà trop tard. On les a retrouvés sans vie au sol, au pied du nid. On a récupéré les cigognes et après quelques jours de soins au sein de notre centre de revalidation, elles ont pu s'envoler et regagner leur nid. Ces oiseaux migrateurs ont ensuite passé l'hiver en Afrique et, belle surprise, elles sont à présent de retour"

Apparemment, cette expérience de vie n'a pas traumatisé le couple: "Je ne sais pas si les cigognes gardent en mémoire de ce genre d'événements, mais comme elles sont baguées, on peut affirmer qu'il s'agit bien de Ferdinand et Antoinette. On est super contents, comme doivent sans doute l'être tous les habitants de la région"

Tant qu'à présent, aucun cigogneau n'a encore pointé le bout de son bec. Ferdinand et Antoinette, vous savez ce qu'il vous reste à faire !