Ferdinand dithyrambique à l'égard de Benzema : "Si son nom n’est pas gravé sur le Ballon d’Or à la fin de la saison, je serai surpris"

Mais où s’arrêtera Karim Benzema ? Après avoir terrassé le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Français a remis le couvert face à Chelsea ce mercredi soir (victoire 1-3 du Real Madrid) en inscrivant un nouveau triplé lors du 1/4 de finale aller. Une performance XXL de plus pour l’attaquant qui ne cesse d’impressionner et de progresser malgré ses 34 ans. À l’issue de la rencontre, l’ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand, désormais consultant sur la chaîne anglaise BT Sports, n’a pas hésité à couvrir de louanges celui que l’on surnomme "KB9".

"Il est le meilleur numéro 9 de la planète", a déclaré l’ex-Red Devils, "On peut parler de Robert Lewandowski, grand joueur. Harry Kane est revenu dans cette forme que nous connaissions tous, grand joueur. Mais ce gars, en ce moment, est d’un autre niveau. Il est phénoménal, il a un impact sur le jeu dans tant de domaines différents, pas seulement les buts, les passes décisives, il sait créer du lien mais aussi ralentir le jeu. Il ressemble à un meneur de jeu, mais c’est un numéro 9 qui a marqué 37 buts".

Avant d’ajouter : "Karim Benzema, si son nom n’est pas gravé ou à moitié gravé sur le Ballon d’Or à la fin de la saison, je serai surpris". Il est clair qu’au vu de ses statistiques et de son impact sur le jeu du Real Madrid depuis le début de la saison (37 buts et 13 assists en 36 rencontres), Karim Benzema est bien parti pour remporter le plus grand trophée individuel…