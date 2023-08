Femmes proches de détenus : quand la prison s’insère dans leur quotidien

Cet article résume ma recherche de fin d’études, effectuée en 2022, guidée par la question suivante : Quel impact a l’incarcération des hommes sur la vie quotidienne des femmes dont ils sont proches ? Cette étude avait pour ambition d’enrichir, à partir du terrain belge, des analyses récentes mettant l’accent sur la figure du "proche de détenu", dénonçant de la sorte le déficit de visibilité dont elle fait l’objet. Elle avait également pour but de pointer le rôle genré de la solidarité de ces proches confrontés à l’incarcération.

Lorsque je parle des proches, je fais en effet essentiellement référence à des femmes proches (compagnes, mères, filles, sœurs, amies), majoritairement plus concernées par l’incarcération d’un homme de leur entourage. En effet, Gwenola Ricordeau fait remarquer que, étant donné les rapports de force genrés et la répartition des rôles au sein des couples et des ménages, il y a chez les femmes une solidarité et une implication plus importante auprès des proches incarcérés, dues à leur rôle de mère, d’épouse, de sœur, etc.

A l’aide d’entretiens réalisés auprès de femmes proches d’une personne incarcérée, j’ai voulu accéder à leur réalité, pour percevoir à quel point la prison s’insère dans chaque détail de leur quotidien. J’utiliserai au cours de cet article quelques extraits d’entretiens pour illustrer, de la manière la plus juste, les réalités vécues par nos enquêtées. "Tu vis le même calvaire. À part que c’est différemment, eux ils vivent l’incarcération, et nous on vit leur incarcération" (Valérie, mère).

Par ailleurs, mon étude se voulait centrée sur le point de vue des femmes proches, parce que cette solidarité est largement effectuée par des femmes, et que ce soutien, nécessaire et encore si invisible, se doit d’être enfin valorisé. "Plus généralement, n’importe quel homme en prison peut espérer davantage de considération du simple fait d’être en prison que la femme qui lui apporte son soutien matériel, financier et émotionnel […]", note Ricordeau.

Je faisais un peu ma journée d’après les horaires de M. C’était dans ce sens-là que j’étais punie. Parce que je ne pouvais pas vraiment faire ce que moi je voulais

Je déplore l’invisibilité généralisée des proches dans la recherche criminologique, et du non-intérêt porté par le système pénal à leur situation, ainsi que des négligences et humiliations quotidiennes qu’elles supportent, tant de la part de l’institution carcérale, que par les stéréotypes encore trop présents dans les discours communs, celui d’une prison vue comme unique solution, ou pire encore, d’une prison all inclusive. "Pour dire, voilà, on a modifié toute notre vie, tout. Et puis toujours ce manque de considération" (Stéphanie, sœur).

Or, c’est un autre regard sur l’institution carcérale qui peut ainsi être produit : "Permettant un point d’ancrage qui n’est ni la personne condamnée ni les acteurs du système pénal, l’entourage des personnes détenues – ces tiers partagés entre le monde du dedans et le monde du dehors – nous offrent un nouvel éclairage sur le sens de la peine en dehors des murs", écrit Sandra Lehalle, qui enseigne la criminologie et qui est l’autrice du livre La prison sous l’œil de la société.

Puisque les effets de l’incarcération ne se limitent pas au seul détenu, à l’intérieur des murs, mais s’élargissent en dehors, sanctionnant le quotidien de l’entourage concerné.

"Punie, dans le sens… avec les conséquences de tout cet investissement personnel […] Parce que je n’avais rien fait, et je subissais en même temps sa peine avec lui. Parce que, en fait, même les jours où je n’allais pas en visite, j’avais des horaires précis. Parce que, pour les appels téléphoniques, il y avait certaines heures. Donc je faisais un peu ma journée d’après les horaires de M. C’était dans ce sens-là que j’étais punie. Parce que je ne pouvais pas vraiment faire ce que moi je voulais", explique par exemple Rosa, ex-épouse d’un homme incarcéré.

Ces analyses, basées sur les témoignages extrêmement forts, recueillis auprès des proches que j’ai rencontrées, m’ont permis de faire apparaître trois types d’impacts vécus au quotidien par les proches de personnes incarcérées.