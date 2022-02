Femmes et violences conjugales : reprendre confiance par la pratique artistique

L’œuvre est très visuelle, forte et parlante. C’est un moyen de communication en soi, mais pour les femmes, cela leur permet aussi un moment de discussion tout en laissant passer leur message. Fruit d’un travail collectif inscrit depuis septembre, et de plusieurs heures de discussions, l’œuvre rassemble une série de dessins et d’idées pour créer et parler ensemble d’un vécu commun. "Ça, c’est le dessin que j’ai fait et on a pris cette idée. On a pris la femme dans la cage, on a pris la main tendue pour la femme qui est battue. La femme doit être courageuse pour aller à la police, pour dire, pour exprimer, pour porter plainte contre les hommes sur ce qu’elle a vécu", nous explique Fattouch, très active depuis plusieurs années dans les activités des foyers. Elle continue : "C’était important de montrer de manière visuelle des choses qu’on n’arrive pas toujours à dire. J’explique ce qu’on vit là-bas. J’explique les violences que les femmes vivent. Ce n’est pas seulement moi".

Toujours présente pour donner un coup d’imagination ou de main, elle présente sa co-création. Une œuvre dont elle est fière : "Je ne pensais pas que je pourrais arriver à faire ça et que tous les gens aiment comme ça. À l’intérieur de moi, je sais faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas si les gens vont l’accepter correctement. Je ne pensais pas que les gens puissent être impressionnés par mon travail. Je suis contente et fière, et je peux donner plus que ça, avec l’aide des autres".

Elle a déjà plusieurs idées pour la prochaine œuvre "J’ai déjà tout dans ma tête. Ça serait en tissus mais différent, on ne va pas faire la même chose quand même", rigole-t-elle.

Pour Stéphanie Moyaert, animatrice en éducation permanente dans l’ASBL "Les ateliers du fil invisible", le processus s’est fait de manière naturelle : "L’objectif est de prendre confiance en soi via la création et de se voir capable de faire des choses de sa tête, de ses mains. Montrer que l’on peut apprendre à d’autres aussi, qu’on est courageuse et qu’on a un certain pouvoir. À travers cette œuvre, on peut interpeller d’autres femmes et leur venir en aide. On peut solliciter le monde extérieur pour faire en sorte que d’autres choses puissent être mise en place pour que toutes ces femmes ne se retrouvent pas dans cette situation".

L’art est rassembleur dans ce cas-ci comme le souligne Catherina Hruszko, elle aussi animatrice en éducation permanente dans l’atelier : "D’avoir vécu ce problème, elles se sentent isolées dans la société, elles sentent que les autres ne comprennent pas, d’où l’importance de faire des ateliers collectifs où elles peuvent en parler entre elles. L’art peut réunir des personnes aussi. Ici, le numéro du centre est mis en grand. Des personnes peuvent être interpellées. L’œuvre en elle-même est porteuse de message". Stéphanie Moyaert confirme : "Je suis convaincue que l’aspect créatif a permis de faire ressortir des choses. J’ai ressenti que le fait de créer était un prétexte : l’air de rien, on discute, et petit à petit la parole se libère. On a ouvert des portes".