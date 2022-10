Femmes et hommes inégaux devant le froid : pourquoi les femmes sont-elles plus frileuses ?

Une étude, menée en 2015, a démontré que les femmes se sentent plus à l’aise avec une température confort (= température de la pièce par exemple) 2,5 degrés supérieure à celle convenant aux hommes. Cette température idéale pour la femme oscille entre 24 et 25 degrés. Vous me direz que, pourtant, la température corporelle de l’homme et de la femme est de 37 degrés ! Oui, en effet, mais la différence se situe au niveau de la température de l’épiderme qui est environ trois degrés moins élevée chez la femme que chez l’homme lorsqu’il fait froid.

Comment expliquer ce phénomène ? Petit rappel en préambule :

Lorsqu’il fait chaud , les vaisseaux capillaires de votre épiderme se dilatent pour faire circuler plus de sang afin d’évacuer la chaleur du corps.

A l’inverse, lorsqu’il fait froid, ces mêmes vaisseaux vont se contracter pour conserver la chaleur à l’intérieur, autour des organes vitaux.

Mais il y a une hormone féminine, l’œstrogène, qui épaissit le sang et donc, un sang plus épais va moins bien circuler dans ces vaisseaux resserrés en surface. Il y a aussi la masse musculaire qui est plus importante chez l’homme et quand on sait que, même au repos, les muscles produisent 25% de la température du corps, tout cela cumulé, explique pourquoi les femmes sont plus frileuses que les hommes.