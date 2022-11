Femmes et DJ, une lutte contre le sexisme à petits pas

Pourtant, selon la professeur de la Harvard Business School, Rosabeth Moss Kanter, citée par Scivias, il faudrait un minimum de 33% de représentation féminine pour que celle-ci ait un réel impact sur le public.

C’est dans cet environnement que Laura, alias L4U, évolue en tant que DJ depuis un peu plus d’un an, principalement à Liège. C’est elle qui a eu l’idée de créer une soirée hip-hop composée exclusivement de DJ femmes. C’est en discutant avec un ami qu’elle s’est dit "si tu n’arrives pas à avoir ta place, pourquoi tu ne crées pas ta propre soirée. Si moi, j’ai envie de jouer dans des soirées hip-hop à Liège, pourquoi je ne ferais pas ma propre soirée".

A 24 ans, c’est d’abord au sein des soirées LGBTQIA + qu’elle commence son métier. "C’est vraiment cette scène qui m’a laissé avancer. Mais, moi je suis lesbienne mais je ne veux pas être cantonné qu’à mon orientation sexuelle" expliquant qu’elle souhaite pouvoir s’épanouir professionnellement dans tous types de soirée. Et d’ajouter, "quand on regarde dans les espaces LGBTQIA +, il y a une ouverture et vraiment beaucoup de femmes DJ. C’est dommage que de manière générale, les programmateurs ne font pas l’effort d’aller chercher plus loin. Ils vont facilement dire qu’il n’y a pas de DJ femmes alors qu’il y en a plein. C’est donc important aussi d’avoir une diversité au sein de celles et ceux qui programment les DJ lors d’évènements". Laura plaide pour que les programmateurs des clubs plus mainstream s’inspirent de l’ouverture qui existe au sein des soirées LGBTQIA +.

Toutefois, elle explique que petit à petit les choses avancent. Elle raconte qu’au fil de ses rencontres, la question de la place des femmes dans ce milieu commence à se poser. Et par exemple, quand elle a contacté le Kultura pour proposer son concept de soirée "Who’s that girl ?", ces derniers ont rapidement accepté la proposition et même proposé une autre date. Ils lui ont d’ailleurs proposé de gérer la programmation artistique pour leur soirée anniversaire. "Pour moi, ça montre qu’ils se rendent compte de l’importance d’avoir cette diversité et que cela ne pourra pas se faire sans laisser la place aux programmatrices meufs", explique-t-elle.