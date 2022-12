Femmes et climat : mais quel est le rapport?

Ce dernier podcast de notre série rencontre la romancière et prix Senghor, Annie Lulu dont les cinq héroïnes de "Peines des faunes" peuvent aider à penser ce double casse-tête. La romancière l’affirme : par la fiction, on peut explorer le futur et tester de nouveaux équilibres. Et imaginer la suite qu’on veut aux péripéties d’Adam et Eve.