Femmes en prison : du réel à la fiction

Créée par Jenji Kohan (Weeds) d’après le livre de l’Américaine Piper Kerman basé sur sa propre histoire, Orange is the new Black suit le quotidien de Piper Chapman, une jeune femme qui débarque en prison pour trafic de drogue pour le compte de son ex-copine, qui se trouve aussi parmi les détenues.

Entre le crime et la sentence, dix ans se sont écoulés, et Piper a entretemps confortablement refait sa vie : c’est peu de dire que sa nouvelle condition de criminelle en tenue orange est un choc aussi pour son fiancé et sa riche famille…

Pour la showrunneuse Jenji Kohan, le personnage de Piper Chapman était son cheval de Troie pour faire avaler la pilule aux grands décideurs de la plateforme. Une blonde de bonne famille qui serait notre regard sur ce monde carcéral qu’on ne connaît pas. Ariane Allard, critique cinéma, Radio France

Dépassant le concept humoristique (limité) de la femme blanche privilégiée qui fait une expérience considérée "humiliante" pour sa classe sociale, la série laisse davantage de place au développement de personnages secondaires complexes aux parcours nuancés.

Des personnes que quelqu’un comme Piper n’aurait sans doute jamais rencontrées autrement – du moins pas dans un rapport aussi "égalitaire". Si le casting principal réunit – et se veut initialement porté par – quelques visages connus comme Natasha Lyonne (American Pie, Russian Doll) ou Laura Prepon (70s Show), la série a permis de révéler notamment l’actrice transgenre Laverne Cox, bien avant que de séries comme Transparent fassent de la transidentité un sujet.

