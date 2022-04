Femmes du Congo, gardiennes de paix et de biodiversité

Elle dirige aujourd’hui l’espace culturel Texaf Bilembo, un espace à vocations éducative et artistique et tisse des liens entre culture et nature pour sensibiliser à la protection de la forêt. Elle forme des guides pour passer les messages et écrit des livres dont le dernier, publié, aux éditions Weyrich, SOS Planète Congo, est un livre de quatre contes actuels pour faire comprendre l’urgence climatique et sociale et pour encourager la protection de la forêt du bassin du fleuve Congo, véritable poumon du continent africain.

Les contes ça retient l’attention du public car c’est ludique. 4 contes pour combattre 4 fléaux.

Vu le succès de ce livre auprès des écoles, avec son éditeur Olivier Weyrich, ils décident d’en faire un manuel scolaire en deux volumes, en français et langues nationales (lingala et swahili), format de poche, papier recyclé et beaucoup plus accessible au niveau du prix. Ils ont aussi réalisé une version digitale.