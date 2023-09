Femmes du bout du monde, entre Belgique et Nouvelle-Zélande

Coraline Buchet, originaire du charmant village de Mogimont, niché dans la région de Bouillon en Ardenne, province du Luxembourg, est une personne dont la vie est profondément liée à la nature et à la découverte de nouveaux horizons. Elle incarne une fusion rare entre une écrivaine passionnée, une protectrice de l'environnement dévouée, et une âme en quête de vérité et d'authenticité.

Après des études d'institutrice maternelle à la Haute École Francisco Ferrer à Bruxelles, Coraline a entrepris un voyage hors des sentiers battus. Bien que son parcours académique ait été consacré à l'éducation, elle a rapidement embrassé une vie d'exploration, de découverte et d'engagement en faveur de la nature.

Coraline exerce aujourd'hui un métier à temps partiel en tant que classificatrice de données pour un groupe environnemental dédié à la protection des oiseaux et de la flore native, ainsi qu'à l'éradication des animaux problématiques, en particulier les mammifères tels que les opossums, les lapins, les hérissons, les chats sauvages, les lièvres, les rats, les souris, et bien d'autres. Cependant, sa vie est bien plus riche que cela. En tant qu'écrivaine talentueuse, Coraline a déjà publié deux livres, "Une petite Belge en Australie" et "Une petite Belge en Aotearoa Nouvelle-Zélande", qui racontent ses voyages et ses expériences à travers le monde. Ses écrits reflètent sa passion pour la nature et sa volonté de sensibiliser à l'importance de la biodiversité et des habitats naturels.