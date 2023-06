"Femmes coupables" : un podcast sur huit affaires judiciaires passées de faits divers à faits de société

Les tribunaux racontent les tensions, les torsions, les oppressions qui structurent nos sociétés. Et parmi elles, la question de la place des femmes est centrale. Mais, si on commence - à peine - à s’intéresser à la façon dont la Justice appréhende les femmes victimes de violences, que sait-on du traitement des femmes qui commettent des violences ? Qu’apprend-on de leurs procès sur la société d'hier et d'aujourd'hui ? La série de podcasts Femmes coupables tente de répondre à ces questions : huit épisodes, huit procès, huit femmes condamnées. Des faits divers devenus faits de société, de 1789 à nos jours.

Les tribunaux, c’est un peu l’arrière cuisine d’une société, une chambre d’écho aux tensions qui traversent nos sociétés. Juliette Prouteau en sait quelque chose, son père, son grand-père étaient avocats et elle a elle-même travaillé plusieurs années comme chroniqueuse judiciaire. Et des femmes, elle n’en a pas vu beaucoup passer à la barre des accusés. C’est que les chiffres sont flagrants : les femmes représentent moins de 10% des personnes condamnées, et moins de 4% de la population carcérale.

Et si la Justice commence à reconnaître les violences spécifiques subies par les femmes, que nous racontent celles qui ne sont pas subies mais exercées par les femmes ? Et la façon dont elles ont été jugées à travers les âges ? Comment la Justice traite les femmes qui tuent, qui massacrent, les abominables ? Que juge-t-on et que punit-on : la femme, le geste, le symbole ou la menace ?

Cette série retrace des procès criminels où les femmes étaient coupables. Ou du moins, condamnées. Des procès contemporains ou historiques, médiatiques ou non. Mais tous sont des faits divers devenus faits de société.

De Véronique Courjault, accusée d’infanticide, à Anna Göldi, la dernière sorcière, en passant par le procès de la terroriste djihadiste Inès Madani, celui d’Irma Grese la tortionnaire nazie, ou encore de Monique Olivier, l’ex femme de Fourniret… Qui a dit que le crime était une affaire d’hommes ?

► Une série La Première, de Juliette Prouteau, réalisée par Anna Buy, préparée par Margot Page.

► Écoutez la série du lundi 3 juillet au mercredi 12 juillet sur La Première, ou quand vous le souhaitez sur le player ci-dessus (les prochains épisodes arrivent) ou en replay sur Auvio.