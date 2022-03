Femmes compositrices et mécènes

Le 13 février 2022 à 10 h

Si Madame Hensel avait été la fille d'un homme pauvre, elle aurait été connue du monde entier aux côtés de Madame Schumann et de Madame Pleyel, comme une femme pianiste de la plus haute qualité. Comme son frère, elle avait dans ses compositions une touche de cette vivacité méridionale si rare chez les Allemands. Plus féminin que le sien, son jeu montrait une forte ressemblance avec celui de son frère par sa flamme, sa solidité, sa netteté. Elle était comme lui complètement douée et accomplie. (Henry Chorley à propos de Fanny Mendelssohn)

Rien de moins guindé que ces soirées où la musique jaillissait sans contrainte, sans préméditation : tout simplement parce que des amis musiciens se retrouvaient entre eux. (Georges Auric à propos du salon de Marie-Blanche de Polignac)