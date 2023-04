"Femmes à abattre" : la première enquête journalistique internationale sur les féminicides politiques

Les deux data-journalistes ont compilé et recoupé toutes les informations qu’elles ont pu trouver à ce sujet dans différentes langues à partir de bases de données existantes, d’articles de presse, et de documents judiciaires accessibles en ligne. "Parmi les 287 cas de féminicides politiques que nous avons recensés, 82 sont avérés. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas le cas pour le reste, à propos de ces autres affaires, nous avons un faisceau d’indices suffisants qui nous permet de les qualifier de la sorte. C’est l’une des caractéristiques des féminicides politiques : il manque souvent d’une enquête judiciaire sérieuse. Tout va être fait pour discréditer la victime et dépolitiser son combat. On va remettre en cause sa moralité, en tant que mère ou en tant que femme. La dimension genrée de cette violence ne va pas non plus correctement être prise en compte", poursuit Delphine Bauer.

Les auteurs s’acharnent sur les corps pour faire passer un message. Il s’agit de faire peur à toutes celles qui voudraient reprendre le flambeau

L’importance de cette enquête journalistique réside en effet également dans son aspect novateur en mettant en avant l’aspect genré de ces actes. "Ce n’est pas souvent le cas, c’est un sujet encore trop peu traité et invisible, même si cela commence à avancer dans les institutions internationales. C’est un début de solution. L’ONU par exemple prend en compte l’aspect genré dans les attaques envers les défenseuses des droits humains. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a également pesé en ce sens, en condamnant le Mexique et en demandant que soient pris en compte les biais de genre lors de ces enquêtes. Cette prise de position fait suite au féminicide politique de l’avocate mexicaine Digna Ochoa, qui a été présenté comme un suicide depuis des années", souligne Delphine Bauer.