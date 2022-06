Femme ou homme de ménage : un métier de super-héros pourtant dévalorisé

Dans le top 20 des rêves d’enfants on trouve graphiste, médecin, pompier, architecte, chef d’entreprise, cuisinier et même super-héros. Aucune trace en revanche, de ces héroïnes du quotidien qui occupent la fonction de Femme/Homme de Ménage. Olivier Marchal, sociologue, explore les enjeux quotidiens et sociétaux d’un métier essentiel.

Discrètes, peu médiatisées, souvent confinées avant et après les horaires de bureaux, les femmes de ménages ou aide-ménagères sont au moins aussi indispensable qu’elles sont peu visibles.

Elles sont pourtant près de 140.000, qui nettoient chaque jour plus d’un million de foyers, et des millions de mètres carrés de bureaux et d’entreprises et ce pour le plus grand bonheur de leurs employeurs. Un secteur qui pèserait en France près de 9 milliards d’euros et dont les pays occidentaux ne peuvent plus se passer pour des raisons de modes de vie, mais aussi de stabilité économique.