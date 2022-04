"Femme nue couchée" de Picasso sera bientôt en vente

Sotheby’s espère que "Femme nue couchée" connaîtra la même destinée. La maison de Patrick Drahi estime qu’elle pourrait être adjugée à plus de 60 millions de dollars (environ 55 millions d’euros). Les enchères pourraient toutefois grimper vite étant donné la rareté de cette toile sur le marché. "'Femme nue couchée' est une œuvre révolutionnaire, extraordinairement sensuelle, qui est restée dans la collection de l’artiste pendant des décennies avant d’être acquise directement auprès de sa famille. Marquant la première apparition de ce tableau aux enchères, notre vente du soir dédiée à l’art moderne sera un moment décisif dans la consécration de 1932 comme l’une des périodes les plus importantes et les plus recherchées de Picasso", affirme Helena Newman, responsable mondiale de l’art impressionniste et contemporain chez Sotheby’s.

"Femme nue couchée" passera sous le marteau le 17 mai à l’occasion de la prochaine vente du soir new-yorkaise de Sotheby’s dédiée à l’art moderne. Le mois de mai sera particulièrement riche pour les collectionneurs d’art. Ils pourront également tenter de mettre la main sur "Shot Sage Blue Marilyn", un portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol. Christie’s le décrit comme "la peinture la plus importante du XXème siècle à être vendue aux enchères en une génération". Et qui dit lot d’exception dit estimation faramineuse. La maison d’enchères estime que cette toile pourrait être vendue à 200 millions de dollars (environ 184 millions d’euros).