Femme et intéressée par le golf ? Gagnez une intiation VIP au Golf du Naxhelet entre le 26 et le 28/05

L'AFGolf est la première fédération sportive à s'engager pour plus de femmes dans le golf. En 2021, la Secrétaire Générale de l'AFGolf a annoncé un plan ambitieux pour développer le golf au féminin et organisait durant l'été le premier GOLF POWER DAY.

La Golf du Naxhelet à Wanze, le seul Golf Resort belge classé parmi les 100 meilleurs Golf Resorts européens, organise cette année encore une manche du Ladies European Tour entre les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 mai. 132 joueuses participeront à cette manche, dont la renommée Lee-Anne Pace ainsi que la numéro un belge, Manon De Roy et Savannah De Bock, championne d’Europe Amateur ET étoile montante du golf belge.

L’AFGolf sera de nouveau présente et proposera des initiations gratuites pour les non golfeurs. A l'occasion de ce Belgian Ladies Open Golf, vous pourrez vous initier au golf en duo !

La Première vous offre, pour un jour au choix -selon disponibilités -des entrées VIP all in comprenant food, drinks et accès privilégié au terrain avec une initiation VIP en duo 100 % femmes (=vos premières balles et votre premier trou sur le terrain) à Wanze.

Intéressée et libre ? Tentez votre chance de la remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.



[ Le gain est exclusivement réservé pour un duo féminin. Les noms des gagnantes seront repris sur une guest list.]