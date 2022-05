Femme et intéressée par le golf ? Gagnez un week-end Naxhelet Experience entre copines !

L'AFGolf est la première fédération sportive à s'engager pour plus de femmes dans le golf.

En 2021, la Secrétaire Générale de l'AFGOLF a annoncé un plan ambitieux pour développer le golf au féminin et organisait durant l'été le premier GOLF POWER DAY.

Le Golf de Naxhelet vous ouvre ses portes et vous propose une Naxhelet Experience ... entre copines !)

Le gain comprend : la nuit d’hôtel dans le domaine, le dîner 5 services, un massage, le petit-déjeuner et bien sûr l’initiation au golf !

Un week-end à choisir/réserver en 2022.

Intéressée et libre ? Tentez votre chance de la remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.



[ Le gain est exclusivement réservé pour un duo féminin. Les noms des gagnantes seront transmis à l'organisateur]