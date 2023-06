Femme et intéressée par le golf ? Gagnez un pack Naxhelet Green Monday entre copines !

L'AFGolf est la première fédération sportive à s'engager pour plus de femmes dans le golf. En 2021, la Secrétaire Générale de l'AFGOLF a annoncé un plan ambitieux pour développer le golf au féminin et organisait durant l'été le premier GOLF POWER DAY.

Le Golf de Naxhelet à Wanze vous ouvre ses portes et vous propose un séjour Naxhelet Green Monday ... entre copines !

Vous avez congé le lundi et souhaitez prolonger les plaisirs du week-end? Profitez-en pour vous reposer entre copines dans leur hôtel 4 étoiles, puis profitez du grand air sur le terrain de golf.

Le gain comprend :

1 nuit en chambre pour deux (du dimanche au lundi uniquement)

1 petit-déjeuner pour deux

1 initiation au golf pour deux

2 snack packs

1 planche apéro à partager au Clubhouse

2 balles logotées en chambre

Un week-end à choisir/réserver en 2023.

Intéressée et libre ? Tentez votre chance de la remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.

[ Le gain est exclusivement réservé pour un duo féminin. Les noms des gagnantes seront transmis à l'organisateur]