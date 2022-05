Femme et intéressée par le golf ? Gagnez des entrées VIP pour une initiation en duo les 27, 28 ou 29/05 !

L'AFGolf est la première fédération sportive à s'engager pour plus de femmes dans le golf.

En 2021, la Secrétaire Générale de l'AFGOLF a annoncé un plan ambitieux pour développer le golf au féminin et organisait durant l'été le premier GOLF POWER DAY.

Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai 2022, au Golf de Naxhelet, vous pouvez vous initier au golf en duo !

La Première vous offre, pour un jour au choix des entrées VIP all in (comprenant food, drinks, accès privilégié au terrain) avec une initiation VIP

soit en duo 100 % femmes (= vos premières balles et votre premier trou sur le terrain)

soit en duo mixte [homme/femme] (= uniquement le swing).

Intéressée et libre ? Tentez votre chance de la remporter via le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.



[ Le gain est exclusivement réservé pour un duo féminin OU un duo mixte. Les noms des gagnant.e.s seront repris sur une guest list.]