"Femme de la rue" : dix ans après le documentaire choc, qu'est-ce qui a changé ?

Dix ans plus tard, le harcèlement de rue n’a pourtant pas disparu, les précautions non plus. Quand elles sortent, Manon, Alice et Nuna, trois jeunes femmes rencontrées en rue, pensent à leur tenue et aux quartiers qu’elles fréquentent : "On se fait siffler, ça c’est sûr, qu’on soit habillée en robe ou en pantalon, que ce soit le jour ou la nuit. Donc ce n’est pas toujours très sûr, ça dépend des quartiers de nouveau."

"Ce n’est pas anodin, une voiture qui commence à ralentir parce que tu marches. À deux pas de notre maison, c’est déjà arrivé plusieurs fois."

"C’est vraiment le regard… les regards insistants, c’est vraiment déplaisant."

Parmi les réflexes : s’entourer, se déplacer en bande : "Quand on était en secondaire, on avait des amis, des garçons, qui venaient nous raccompagner jusque chez nous pour être sûrs qu’on était en sécurité et bien rentrées. Donc, oui, il y a de la solidarité entre nous, heureusement."