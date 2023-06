Femke Hermans conserve son titre de championne du monde IBO des super-welters

Femke Hermans, 33 ans, championne du monde IBO des super-welters (entre 66,678 et 69,853 kg), a conservé son titre, samedi soir à la Fight Night de Roosdaal, mise sur pied par Ezzeddine Laggoune à l’Alfasun indoor arena (ex-Belleheide Center).

Elle a en effet battu Maria Lindberg, 46 ans, par abandon à l’appel du deuxième des dix rounds de 2 minutes. "Cela s’est passé plus vite que prévu", a avoué la Brabançonne à sa descente du ring. Un jab du gauche suivi d’un magistral crochet du droit à la tempe a expédié la Suédoise au tapis à la fin du premier round. Visiblement incapable de poursuivre le combat après s’être péniblement relevée, elle a alors été sauvée par le gong. Mais son coin a finalement décidé de ne pas la laisser se remettre en garde lorsque la cloche annonçant le début de la deuxième reprise a sonné.

Femke Hermans avait conquis le titre en battant aux points (96-94, 97-93, 97-91) la Canadienne Mary Spencer (38 ans, 7 victoires, dont 5 par k.o, une défaite) le 16 décembre 2022 à Shawinigan, au Canada "C’était génial de pouvoir organiser ma première défense ici dans le Brabant Flamand. Merci à tous ceux et celles qui ont rendu cela possible", a déclaré la championne du monde au micro.

"L’aventure continue, même si je ne suis pas encore en mesure de vous préciser où et quand…" Interrogée à ce sujet dans son petit vestiaire, Femke Hermans a évoqué une possible, sinon probable revanche contre la Québécoise Spencer au Canada, et rappelé son rêve de défier Natasha Jonas, la championne IBF, WBO et WBC, ou à défaut sa compatriote britannique Terri Harper, la tenante du titre WBA.

Un rêve qui passait obligatoirement par un succès à la Fight Night ce samedi. Cette seizième victoire, la septième obtenue avant la limite, pour quatre défaites, rapproche en effet a priori notre compatriote de cet objectif…" "Mais pour l’heure, je me prépare à partir une semaine en vacances en camping-car en… Suède !", a-t-elle conclu.

Le palmarès de Maria Lindberg comprend désormais 20 victoires, dont 10 par k.o, 9 défaites et 2 nuls.