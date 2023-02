"Féminités en estampes", délicates gravures dans une exposition à Mons

Jusqu’à fin avril, la Co-GuestHouse à Mons accueille "Féminités en estampes". L’artiste, Isabelle Desaulty y explore la féminité, ses changements et métamorphoses à travers une série de gravures. L’exposition nous plonge dans son univers emplit de douceur, de nature et de nostalgie.

Née à Haine-Saint-Pierre en 1975, Isabelle Desaulty a toujours aimé dessiner. Petite, sa fibre artistique s’est exprimée très tôt, de ses yeux d’enfants elle contemplait le monde. À l’adolescence, elle prendra pourtant une autre voie qui la mènera vers le métier d’infirmière. Prise par cette profession endurante et sa vie de famille, elle mettra de côté un temps sa créativité. Aujourd’hui, les enfants ont quitté la maison, l’occasion pour l’artiste de se reconnecter à son âme d’enfant.

Elle prendra d’abord des cours du soir à l’Académie de Beaux-Arts de Binche, puis au Centre de la Gravure de la Louvière où elle découvrira la technique qu’elle finira par adopter : l’eau dure. Méthode ancestrale qui remonte au 15e siècle : l’eau-dure c’est le nom qu’on donnait à l’acide et la technique de gravure qui porte son nom, l’emploie pour mordre le papier. Un travail particulièrement rigoureux : " On ne sait pas gommer, donc soit on est très sûr de soi, soit on y va petit à petit." explique-t-elle. Son appréciation de l’estampe traditionnelle où chaque geste compte lui permet de contrôler et préciser le processus de A-Z. Pour autant, elle tire profit des défauts ou erreurs de parcours de certaines de ses créations : "Quand on a des accidents dans la vie, il faut faire avec, donc je rebondis. Je le transforme en quelque chose de beau, comme les souffrances de la vie que l’on sublime."

La féminité transparaît en filigrane de ses œuvres : "parce qu’on ne parle bien que de ce qu’on vit". Inspirée du mythe de Daphné, nymphe transformée en laurier, ses travaux évoquent la fusion de la femme et du végétal. Elle témoigne aussi de la métamorphose du corps et de l’esprit féminin. À travers son travail, la plasticienne invite à la tendresse, s’ancre dans une philosophie de la bienveillance : " La vie est déjà tellement dure, j’espère apporter de la douceur."

Informations pratiques