Féminisme et amour hétérosexuel, incompatibles ? rencontre avec Chloé Delaume

Autant selon Chloé Delaume, l’amour ne se décide pas, autant on peut décider quand ça s’arrête : "À un moment donné, quand on est dans une relation toxique, ça devient une insulte à sa propre intelligence de rester bloquée. […] Je ne dis pas que c’est facile".

"Avec un hétérosexuel de nos jours, il peut y avoir une forte méfiance. […] Être une féministe radicale, c’est être en guerre contre le patriarcat. […] Ce n’est pas une question d’ennemi, l’homme n’est pas l'ennemi. […] En France, il y a un viol ou une agression sexuelle toutes les sept minutes, un féminicide tous les deux-trois jours. C’est difficile de se dire que l’on a envie d’être 'encouplée’ avec un représentant du patriarcat potentiellement. Les alliés sont nombreux, soit, mais ils ne courent pas tant les rues que ça. Et du coup, ça met mal de se dire : 'Je suis en lutte contre quelque chose et j’ai besoin d’avoir, à mes côtés, la personne qui incarne potentiellement la charge mentale, tous les micro trucs contre lesquels on lutte'. Le mec en face il n’a pas toujours fait l’effort de la fameuse déconstruction" relate Chloé Delaume qui s'interroge sur la compatibilité du féminisme radical et le couple hétérosexuel.

Et quand il est question de la peur des hommes d’aborder les femmes, Chloé Delaume s’exclame ironiquement : "On ne peut plus rien dire et on ne peut plus pincer les fesses des femmes dans le métro, c’est bien triste. […] Ils ne veulent pas lâcher leurs privilèges. Ils sont dans une sorte de déni voire de forçage de la réalité. […] Quand un mec de ma génération se déconstruit, c’est tout juste s’il ne lui faudrait pas une médaille derrière, un peu comme quand il a vidé le lave-vaisselle".

