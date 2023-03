Féminisation des conseils d’administration : la loi des quotas tient-elle ses promesses ?

Pourtant une distinction est à faire. Si la loi quotas a un certain effet de présence toujours croissante dans les conseils d’administration, elle n’en a pas dans les postes qu’occupent les femmes au sein de ce conseil. "Les femmes occupent rarement le poste de présidente", lit-on dans l’étude. En effet, sur les 113 entreprises étudiées en 2020, seules 6 (5,3%) avaient une femme à la tête de leur conseil d’administration. "Ce n’est pas parce qu’on installe des quotas dans les conseils d’administration que nous lançons une dynamique plus égalitaire sur les comités de direction qui ne sont pas soumis à la loi des quotas", regrette la porte-parole. "Il n’y a pas de pente naturelle vers l’égalité alors que de plus en plus de femmes sont à l’emploi et sortent des universités."

Pour elle, c’est le "child penalty" qui est responsable de ces différences de pourcentages. "Le fonctionnement de la société est tel que les femmes sont coincées. Les femmes qui tombent enceintes, accouchent, partent en congé de maternité et allaitent perdent 5 à 10 ans d’évolution de carrière. Et les congés parentaux et temps partiels pris par la suite le sont principalement par des femmes. Dans ces conditions, vous pouvez atteindre un certain niveau dans l’entreprise, mais vous n’atteindrez pas un niveau aussi élevé que celui des hommes."