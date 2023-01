Féminisation de l'espace public pour mieux connaître l'histoire locale : l'exemple de Rouen

Si Rouen nomme systématiquement ses nouvelles rues avec des noms de femmes, il faudrait, pour atteindre un équilibre, penser à la rebaptisation de certaines rues,… Un procédé qui ne fait pas consensus tant pour les habitants ni pour les élus politiques car cela touche au patrimoine, à l’Histoire.

Une sévère polémique a d'ailleurs eut lieu en 2021, à la suite de l'enlèvement de la statue de Napoléon pour restauration, et le moment choisi par le maire pour lancer le débat sur la féminisation en proposant une statue de l’avocate et féministe Gisèle Halimi. Des débats vite instrumentalisés par divers groupes ont freiné le processus ; comme l’explique l’adjointe au maire :

Si on propose une renomination et qu’après on a un débat pendant six mois où on ne va parler que de Napoléon, je ne suis pas certaine qu’à la fin on connaisse mieux les femmes de notre histoire locale.