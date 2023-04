Féminisation de l’espace public : 10 rues en Wallonie et à Bruxelles qui portent des noms de femmes pionnières

Voici une liste (non-exhaustive) de 10 rues, voiries et places publiques qui portent des noms de femmes en Fédération Wallonie Bruxelles. Elles sont chacune à leur façon des femmes pionnières, des femmes qui ont marqué l’Histoire et qui sont longtemps restées dans l’ombre.

Fin mars, les bourgmestres wallon.ne.s ont reçu une circulaire les appelant à attribuer plus de noms de femmes aux voiries. Le but ? Féminiser davantage d’espace public. Des rapports l’ont montré : les femmes et les minorités de genre sont sous représentées dans les rues wallonnes et bruxelloises.

Les chiffres parlent d’eux-même : les prénoms de femmes sont dix fois moins représentés que ceux des hommes dans les noms des rues wallonnes. Le constat est similaire à Bruxelles. Selon un comptage établit par par Open Knowledge Begium et la collective "Noms Peut-Être”, en 2020 seulement 6% de rues portaient le noms de femmes et une seule était attribuée à une personne transgenre.