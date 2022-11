Féminicides : la maison, "lieu de tous les dangers" pour les femmes, alerte l’ONU

"Chaque donnée statistique de féminicide n’est que l’histoire d’une femme ou d’une fille que la vie n’a pas favorisée. Mais ces pertes peuvent être évitées – et les outils et les connaissances pour y arriver existent déjà. Les organisations de défense des droits des femmes sont déjà en train d’analyser les données et plaident pour un changement de politique […]", a déclaré la Directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous.

Le rapport de l’ONU rappelle en effet que la violence contre les femmes et les filles est l’une des violations des droits de l’homme les plus répandues dans le monde mais qu’elle n’est pas inévitable. "Il faut également s’attaquer aux causes profondes du problème, notamment en transformant les masculinités et les normes sociales néfastes", note encore l’ONU.