Féminicides : en Espagne, 4 femmes tuées en seulement 24 heures la première semaine de l’année

Irene Lopez se présente comme une survivante. Elle aurait pu faire partie de cette liste macabre. Pendant des années, elle a vécu sous l’emprise d’un mari violent : "Je le revis à chaque fois." confie-t-elle, "Et je m’identifie à ces femmes assassinées ces derniers jours. Ça me glace le cœur dès que j’apprends ces tristes nouvelles."

Comme beaucoup de victimes, Irene s’est sentie coupable pendant longtemps : "J’ai tenu et supporté tout cela par manque d’estime de moi-même. C’est ce qui m’a conduit à quémander de l’amour autant d’années. Ça a été très dur, jusqu’au moment où j’ai eu un déclic. Et finalement, je me suis levée, j’ai séché mes larmes et je me suis dit que c’était terminé et que je devais sortir de là !"