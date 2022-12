Un homme de 33 ans a tué sa compagne enceinte et un enfant avant de se rendre à la police, ce samedi 3 décembre, a indiqué le parquet de Flandre orientale.

La police a découvert les corps sans vie d’une femme âgée de 28 ans et de son enfant âgé de 5 ans. Le couple vivait ensemble depuis 6 mois et s’était marié. Le féminicide et l’infanticide ont été commis dans leur appartement à Termonde.