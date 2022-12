Féminicide et double infanticide dans le Hainaut : un homme asperge son ex-femme d’essence et se donne ensuite la mort avec ses enfants

Alerté vers 17h30, le bourgmestre s’est rendu sur les lieux, où on avait signalé trois décès dans une voiture en flamme. Ce n’est que plus tard qu’il a pu constater le quatrième décès, celui de l’ex-femme du père, et mère des deux enfants. "Ce qui est clair, c’est que le couple n’était plus ensemble, le père venait donc déposer les enfants auprès du chevet de la mère, qui devait passer la soirée avec ses enfants", précise Olivier Hartiel.

Les pompiers ont rapidement pu intervenir pour éteindre les flammes. Le parquet et le juge se sont également rendus sur place. "Le labo est toujours en cours d’analyse, note le bourgmestre. On ne connaît pas le nom des personnes qui sont décédées." La rue de Quièvremont, où s’est déroulé le drame, est toujours bouclée. Une cellule d’appui psychologique a été ouverte pour les riverains et les services d’urgence, ainsi que la famille.