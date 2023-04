Féminicide aux Assises du Hainaut : poursuite du procès de Frédéric De Leenheer jugé pour l’assassinat de sa compagne

Le procès de Sébastien De Leenheer, jugé pour l’assassinat d’Aurélie Montchery à Châtelet le 1er novembre 2019, a débuté lundi dernier aux assises du Hainaut. Ce jeudi matin ont lieu les répliques. Le jury sera envoyé en délibération dans la foulée. L’homme est aussi poursuivi pour le port d’un couteau et d’un pistolet factice, pour le vol de la carte bancaire de la victime, son utilisation pour retirer la somme de 650 euros, de coups portés à sa compagne et à sa fille mineure, harcèlement et menaces.

Hier mercredi, Me Isabelle Vander Eyden, avocate de Sébastien De Leenheer, a contesté la circonstance aggravante de préméditation, retenue par les autres parties au procès. L’intention d’homicide n’est pas contestée par la défense. Mais celle-ci reste persuadée que Sébastien De Leenheer n’a pas envisagé d’ôter la vie d’Aurélie Montchery, avant de se retrouver face à elle dans son garage. L’accusé prétend qu’il a vu rouge quand Aurélie lui a dit qu’elle avait un autre homme dans sa vie. "C’est un crime de possession, pas passionnel."

L’avocate est notamment revenue sur une lettre, écrite par l’accusé, le jour des faits. "Elle ne signe pas un projet criminel, elle signe un projet suicidaire." Selon les autres parties, Sébastien a suivi sa victime, le 1er novembre dès le matin. Aurélie est filmée en train de faire son plein d’essence, elle est seule. "Pourquoi fait-elle son plein au Cora de Châtelineau, où il erre, alors que ce n’est pas sur sa route ? Ils ont dû avoir un contact."

L’avocate a remarqué que, le 24 octobre, l’accusé a créé un profil Snapchat, messagerie dans laquelle les messages lus s’effacent. Aurélie figure dans ses contacts. "Elle a dû l’accepter", a-t-elle relevé.