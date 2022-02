Féminicide à Gesves : un quadragénaire tue sa compagne de multiples coups de couteau

Ce jeudi, le parquet de Namur a communiqué les résultats de l’autopsie de la victime. "L’autopsie révèle que la victime est décédée de plus de cinquante coups de couteau portés à l’abdomen, dans la région thoracique, au cou et au visage", confie Étienne Gaublomme, substitut du procureur du roi au parquet de Namur. "Une hémorragie massive a suivi, la victime est décédée de celle-ci. Un couteau de cuisine, probablement l’arme du crime, a été retrouvé sur place".

Par ailleurs, l’auteur présumé des faits présentait des lacérations importantes sur les cuisses, sans doute provoquées par l’arme du crime dans le but de se blesser lui-même. Ses jours étaient en danger mais il a été opéré et ce n’était plus le cas jeudi matin.