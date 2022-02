Féminicide à Gesves : le suspect a avoué les faits

Un nouveau féminicide a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi en province namuroise. Ce jeudi, le suspect a avoué le meurtre de sa compagne, et a affirmé avoir agi sous l’emprise de la cocaïne. L’homme âgé d’une quarantaine d’années, qui avait déjà été jugé pour tentative de meurtre sur cette même compagne, a été placé sous mandat d’arrêt du chef de meurtre. “Il était confus et a expliqué avoir perdu le contrôle”, précise Étienne Gaublomme, substitut du procureur du roi au parquet de Namur. “Il avait par le passé stoppé sa consommation de cocaïne et a voulu réessayer. Il explique que les relations au sein du couple étaient très bonnes, qu’il n’y avait pas d’animosité particulière, pas de problème”. Des analyses toxicologiques vont être réalisées sur l’auteur présumé et la victime, afin de savoir s’ils étaient sous l’emprise de l’alcool, de la drogue ou de médicaments. Une reconstitution des faits sera établie dans les prochains jours.