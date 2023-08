Féminicide à Flémalle : la victime sera autopsiée ce lundi

Une femme a été tuée par son ancien compagnon ce vendredi soir à Flémalle dans la banlieue de Liège. La victime, âgée de 26 ans, sera autopsiée ce lundi. Le drame survient alors qu'elle se séparait de son compagnon âgé de 21 ans. Les deux "ex" passent l'après-midi ensemble pour répartir les biens du couple. Au début, le ton est cordial, puis ça tourne au vinaigre. Le jeune homme empoigne son ex-compagne et la tue.

Le sms du rival

"A un moment donné, monsieur préparant le souper", raconte Damien Leboutte, le procureur de division de Liège, "madame reçoit un sms. Monsieur contrôle ce sms et se rend compte qu'il a un rival. S'ensuit une demande d'explications, une dispute, d'abord verbale, qui passe à une prise au corps. Monsieur commence à secouer madame. Ils chutent au sol. La tête de madame percute le sol.

Monsieur explique là, de manière un peu floue, qu'il a de nouveau secoué madame au moins une fois. La tête de madame a de nouveau heurté le sol. Il n'a pas d'autres souvenirs. Il constate à un moment donné que madame, qu'il insultait, perd connaissance et qu'il se retrouve avec du sang plein les mains. Là, il revient à lui dit-il et il prend contact avec les services de police pour expliquer son geste. L'autopsie aura lieu ce lundi et permettra d'avoir plus d'informations sur les causes du décès".

Le jeune homme est inculpé est placé en détention préventive. La chambre du conseil décidera cette semaine s'il faut oui ou non le maintenir en prison.