Fem Van Empel championne du monde de cyclocross, trois Néerlandaises sur le podium

Fem van Empel est championne du monde de cyclo-cross chez les dames ! La Néerlandaise a devancé ses deux compatriotes Puck Pieterse et Lucinda Brand.

Dès le début de la course, Fem van Empel, l’une des deux grandes favorites de la course prend les devants et creuse un petit écart avant de se faire rattraper par sa grande rivale Puck Pieterse, suivie par un petit groupe de compatriotes néerlandaises mené par l’Italienne Silvia Persico.

Devant, les deux championnes néerlandaises se marquent à la culotte malgré des caractéristiques techniques différentes et creusent un écart suffisant pour éteindre presque tout espoir de titre pour leurs concurrentes. Dans le troisième tour, Lucinda Brand parvient à creuser un écart intéressant à la poursuite de ses deux compatriotes et revient même à hauteur des deux favorites du jour.

À la mi-course, Pieterse est victime d’une chute et doit donc céder quelques secondes à van Empel, en compagnie de Brand. Si elle parvient ensuite à lâcher Brand, elle perd surtout énormément de temps par rapport à van Empel et compte même 18 secondes de débours à la fin du quatrième tour.

Sans trembler, van Empel creuse petit à petit son avance alors que les positions ne bougent plus derrière, jusqu’à l’arrivée. La championne d’Europe succède donc à Marianne Vos, absente ce samedi, et s’impose devant Pieterse et Brand qui offrent à nos voisines un nouveau triplé. Marion Norbert Riberolle a elle terminé 13e et meilleure Belge à 3:21 de van Empel. Alicia Franck s'est classée 14e à 3:42 devant Laura Verdonschot, 15e à 4:32.

Les Pays-Bas décrochent ainsi leur quatrième titre mondial consécutif, glanant au passage onze des douze dernières médailles décernées. Cette année, les Néerlandaises ont trusté l’intégralité des podiums en Coupe du monde. Il y a donc bel et bien plusieurs mondes d’écart entre les Néerlandaises et les autres nations. Chez les hommes, Mathieu van der Poel voudra certainement prendre exemple dessus dans son affrontement avec Wout van Aert ce dimanche.