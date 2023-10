Le titre figure sur le premier album en 12 ans avec le chanteur-guitariste Tom DeLonge. One More Time sortira le 20 octobre. Jusqu'à présent, le groupe a partagé la chanson titre, ainsi que les morceaux de l'album "More Than You Know ", " Edging " et " Dance with me ".

L’album à venir, One More Time…, a été enregistré entre la tournée de reformation du groupe et produit par Travis Barker. C’est la première fois que la formation classique de Blink – composée de Hoppus, DeLonge et Barker – sort un nouveau projet complet depuis Neighborhoods, sorti en 2011.