Félix Van Groeningen : on a discuté ciné et musique avec l'un des plus grands réalisateurs belges

Dans "Les Huit Montagnes", j’ai l’impression que la musique à une place plus secondaire, voire presque accessoire… Comme si le décor prenait assez de place pour ne pas ajouter trop de musique… Tu es d’accord avec ça ?

Si tu le sens comme ça… (rires). Je pense pourtant que la musique y a quand même une place assez grande... Il y a des gens qui ont trouvé que dans My Beautiful Boy (2018) il y en avait trop. Peut-être qu’ici c’est plus "dans" l’histoire, ça ne l’accompagne pas et ça fonctionne pour moi. Ça reste mystérieux le pourquoi ça match et c’est ça que j’aime bien. Dans le film il y a quatre ou cinq très grandes chansons de Daniel utilisées à des endroits où ça ne devrait pas nécessairement fonctionner… et c’est ça qui est fascinant aussi.

On ne s’est pas consciemment dit " tiens on devrait en mettre un peu moins ", je pense qu’il y a des moments justement ou ça prend quand même de la place. Juste sur la fin, je me souviens qu’on a décidé d’enlever des morceaux parce qu’on s’est dit que ça pourrait être de trop et on ne voulait pas avoir ce sentiment.