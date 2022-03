Félix Radu, "le petit prince de l'humour", s'invite à la Maison Culturelle d'Ath le 24 mars

Jeudi 24 mars à 20h, la Maison Culturelle d’Ath invite Félix Radu pour présenter son spectacle " Les mots s’improsent ". Récompensé du prix " Raymond Devos pour l’humour " à seulement 20 ans, Félix Radu, signe ici, un spectacle unique, drôle et émouvant.

Il s’essaie aux traits d’esprit. Il vulgarise la littérature. Zigzague entre absurde et philosophie. Il dénoue les non-sens et complique la logique. Marche en funambule entre théâtre et humour. Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare ; les dépoussière d’un revers de manche pour un ultime fou rire. Pour une dernière tendresse. Puis s’égare sans perdre le fil. Jongle malgré lui. C’est un poète des temps modernes, un fou, un petit prince, transportant dans sa valise le tendre drame de la vie. Alors à l’amour ! À la poésie ! Aux rires ! Et à l’éclat !