Félix Radu de retour sur La Première : "Je voudrais tomber amoureux"

Surprise ! Le jeune comédien et auteur de 26 ans fait son retour sur Matin Première. Il livrera régulièrement un 'essai' aux auditeurs de la matinale de La Première. Et voici le premier d'une longue série, sur l'envie de tomber amoureux.

C'est le sourire aux lèvres que s'est présenté Félix Radu dans le studio de La Première ce 30 août. Ravi de partager à nouveau ses textes, il espère être encore plus comblé de bonheur en tombant amoureux.

Vivre l'amour fusionnel, intense, profond. Ne former qu'un. Passer son temps à parler, rire, danser et faire l'amour. Faire des erreurs, se pardonner, retomber amoureux. Que cette personne l'inspire et qu'ils aient des enfants qui leur ressemblent. Ou même en conclusion pour l'auteur, "Si un jour on se croise dans la rue, redevenus deux inconnus, on puisse se dire dans un sourire muet : 'J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelques fois, mais j'ai aimé'".

Une parenthèse d'amour poignante sur le besoin de vivre une histoire d'amour à réécouter ci-dessus.

► Retrouvez Félix Radu dans Matin Première vers 8h15 en radio sur La Première, et en télévision sur La Trois.