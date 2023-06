Félix Radu au Festival Off d’Avignon pour "Rose et Massimo" : "Si c’est un succès, je viendrai ensuite en Belgique"

Originaire de Namur, dans une famille d’origine italienne, son oncle Rinaldo lui donne un jour un billet de 50€ en lui disant qu’il veut le voir en tête d’affiche avant de mourir : "Je n’ai pas pu tenir ma promesse car il a été emporté par un cancer. Dans la pièce, je lui rends hommage avec mon personnage Aldo".

Le pitch de la pièce : Massimo est un jeune poète oisif. Son ami Aldo lui demande de le remplacer pour son cours d’italien auprès d’une princesse. L’italien ? Il ne le parle pas. Deux mondes se rencontrent, le poète et la princesse.

Rose et Massimo est une pièce de théâtre mais aussi une œuvre littéraire que l’auteur souhaite faire découvrir aux jeunes fans présents sur les réseaux sociaux : "La jeune génération a déserté le théâtre qui selon moi, s’est replié sur lui-même. Sortir le théâtre des théâtres était un désir. La poésie n’a pas d’âge. On peut adorer 'Roméo et Juliette' et avoir 20 ans. J’avais envie d’écrire notre histoire d’amour à nous. On a besoin de s’autoriser à rêver grand. On nous dit 'faites vos petits Tik Tok et on verra plus tard'. On a besoin de se réaffirmer en tant que génération. Nous aussi, on est capable d’écrire des classiques, de créer de grandes musiques. On a nos Mozart, nos Musset".