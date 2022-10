Felix Auger-Aliassime croque Sebastian Korda et s’offre le titre à Anvers

Felix Auger-Aliassime a remporté l’édition 2022 de l’European Open. Le Canadien, 10e mondial, a pris le meilleur en finale sur l’Américain Sebastian Korda. Impeccable sur son service, il n’a eu besoin que d’un break dans chaque manche pour s’imposer en deux sets. Il a plié l’affaire en un peu plus d’une heure et 20 minutes : 6-3, 6-4.



Très percutant au service (7 aces) et dans le jeu (23 points gagnants pour seulement 5 fautes directes), Auger-Aliassime a dominé cette finale. Avec 80% de points gagnés sur sa mise en jeu, le Canadien n’a pas vraiment été inquiété. Il a écarté les deux balles de break concédées.



Déjà vainqueur à Florence la semaine dernière, Auger-Aliassime confirme qu’il est en grande forme en cette fin de saison. Le droitier de Montréal (22 ans) décroche le troisième titre de sa carrière, à chaque fois en indoor.