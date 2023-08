Felipe Salas, l’enfant des rues devenu acrobate au bout du monde !

Pour concrétiser ses projets en Colombie, Gaëtan peut compter sur un réseau de personnes et d’organisations qui l’aident à s’adapter et à réussir. Il travaille en étroite collaboration avec des expatriés belges tels que Christine Meert de Project Arte, qui connaît bien Medellin depuis plus de 20 ans, et Marjorie Inghels de l’AWEX, qui vit en Colombie depuis plus de 20 ans et qui possède un large réseau de contacts locaux.

Il travaille également avec les "Paysas", les habitants d’Antioquia, qui ont une riche histoire entrepreneuriale et qui l’ont très bien accueilli. Les organismes publics locaux et ses anciens collègues belges l’aident également à développer un modèle de valorisation des micro-entreprises.

Ses voyages en Finlande, au Canada et en Australie ainsi que la maladie auto-immune dont il souffre ont influencé sa vie. La naissance de ses deux enfants et la vente de sa société après neuf ans d’activité ont également eu un impact significatif sur son parcours personnel et professionnel.