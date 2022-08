Felipe Avenatti et le Standard se séparent

C’est le club liégeois qui l’annonce ce jeudi après-midi, la collaboration entre les Rouges et l’attaquant uruguayen arrive à son terme.

Sous le matricule 16 depuis 2019, Felipe Avenatti avait un contrat avec le Standard jusqu’à l’année prochaine. Aujourd’hui il est clair que le joueur ne rentre pas tout à fait dans les plans d’équipe que le nouveau coach, Ronny Deila, s’est fait pour la saison qui commence. En 40 matchs chez les Rouges, il a mis (seulement) 5 buts et il est clair que le joueur de 29 ans a pris un petit coup dans l’aile et qu’il est temps pour lui de voguer vers d’autres horizons. Petit souci cependant, le salaire du joueur (1,2 million d’euros) est important et pour le moment aucun club n’est prêt à lâcher une telle somme pour s’offrir les services de l’avant-centre. Des bruits de couloirs le voient dans des clubs comme le Beerschot, Courtrai ou en D2 italienne et espagnole.

En économisant un tel salaire le standard peut se permettre de lorgner sur d’autres profils et il semblerait qu’il ait des vues sur un autre attaquant venu de Shabab Dubai. Il s’agit de Thomas Lehne Olsen, 31 ans. En 2021, Olsen avait marqué 28 buts en 31 matchs avec Lillestrom, club de Norvège, son pays d’origine, avant de s’envoler vers l’équipe émiratie.