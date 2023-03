Felicity Lott : "J’ai toujours eu peur de continuer trop longtemps" (4/5)

Pour La Conversation, Camille De Rijck s’est aventuré à Londres chez la fascinante soprano anglaise Felicity Lott. Elle évoque, entre larmes et émotion, sa longue carrière. Dans ce quatrième et avant-dernier épisode, elle évoque le bonheur de faire de la musique et la peur de ne pas se retirer des lumières au bon moment.

Les bienfaits de la musique ne sont plus à démontrer pour Felicity Lott. Elle souhaiterait voir la musique être investie et enseignée aux plus jeunes, la musique ayant déjà prouvé son action positive chez tout le monde et n’étant pas réservée à une seule strate de la population.

Quand la soprano mentionne sa carrière et ce qui lui manque : "Ce n’est pas les applaudissements, mais le contact et le fait de faire la musique, ça vous fait tant de bien de chanter".

Elle continue à se produire dès que l’occasion se présente, principalement dans de petits concerts et affirme ne plus vouloir faire de rôles trop sérieux. "J’ai toujours eu peur de continuer trop longtemps. Il faut laisser les gens avec le souvenir de quelque chose qui est convenable et ne pas montrer tout ce qui ne va plus."