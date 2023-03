Felicity Lott : "C'est une drogue de chanter mais, c'est aussi une thérapie" (2/5)

Pour La Conversation, Camille De Rijck s'est aventuré à Londres chez la fascinante soprano anglaise Felicity Lott. Elle évoque, entre larmes et émotion, sa longue carrière. Dans ce deuxième épisode, la grande cantatrice nous parle de sa famille et de son addiction pour le chant, qu'elle considère être une "thérapie extraordinaire".

Dans une diction française parfaite, Felicity Lott nous parle de sa vie de chanteuse. La soprano n'a jamais été "out of work" et a connu des partenaires de musique aux noms aussi prestigieux que le sien.

Sa fille a toujours été là pour elle. Felicity se souvient d'un moment en particulier : "quand elle devait partir pour la première journée dans une nouvelle école et moi je partais le même jour aux États-Unis je crois, elle m'a dit 'Good luck, mummy!', c'est un peu pas tout à fait dans la bonne direction tout ça". Sa fille a maintenu une grande fierté et un certain contentement de savoir sa mère heureuse, même si cette dernière n'était "jamais là", ce qui touche beaucoup Felicity Lott. Concilier une carrière de chanteuse ainsi qu'un rôle de mère n'est, en effet, pas une chose aisée. La musique est une véritable drogue pour la soprano et les représentations constituent une sorte de "thérapie extraordinaire" où l'on peut devenir quelqu'un d'autre et tout expier à travers l'art.

Felicity Lott aspire à prendre le temps : "Je suis toujours dans le silence ici. J'oublie de mettre la radio ou la musique, je suis dans un peu dans mon monde". Celle qui a construit une carrière loin de la frénésie des écrans que nous connaissons actuellement se questionne sur l'avenir des jeunes musiciens qui doivent se construire artistiquement mais aussi professionnellement, à travers une présence accrue et remarquée sur les réseaux sociaux, par exemple. Dans une société de l'instantanéité, elle s'inquiète qu'on ne puisse plus prendre le temps de vivre sa vie.