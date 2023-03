Felicity Lott : "Après La Belle Hélène, on ne m’a plus offert de rôle sérieux" (3/5)

Pour La Conversation, Camille De Rijck s’est aventuré à Londres chez la fascinante soprano anglaise Felicity Lott. Elle évoque, entre larmes et émotion, sa longue carrière. Dans ce troisième épisode, Felicity Lott parle de ses succès, dans La Belle Hélène ou encore Der Rosenkavalier à La Monnaie en 2001.

La couleur de l’intérieur de la chanteuse anglaise, une déclinaison d’orange clair, de pêche et d’abricot, permet transversalement d’aborder à Camille De Rijck et Felicity Lott l’un de ses plus beaux rôles, celui de La Maréchale du Chevalier à la rose (1911) de Richard Strauss, une femme mûre. En réalité, elle a 35 ans et son amant l’abandonne pour une femme plus jeune.

Parmi les plus beaux rôles du répertoire lyrique, La Maréchale prend une place très importante dans la carrière de la soprano. En 2001, Felicity Lott l’interprétait sur la scène de La Monnaie dans une mise en scène de Christof Loy et une direction musicale d’Antonio Pappano, "dans une aisance vocale insolente". C’était la dernière fois qu’elle apparaissait sur cette scène, mais la première fois qu’elle interprétait ce rôle.

Quasi simultanément et assez paradoxalement, c’est aussi dans La Belle Hélène (1864) de Jacques Offenbach qu’elle triomphe au Théâtre du Châtelet à Paris, dans une mise en scène de Laurent Pelly avec Marc Minkowski à la baguette. Ici, les rôles sont inversés, Felicity Lott, la Belle Hélène reçoit une pomme en or de Paris, là où elle n’est plus l’objet de l’amour du chevalier à la rose de Strauss. Felicity Lott — qui apprécie le talent d’Offenbach pour ses "satires extraordinaires" — ne participera pas à la reprise. "Mais après cela, on ne m’a plus jamais proposé de rôles sérieux", c’est un moment de rupture dans sa carrière et la grande artiste se lance avec brillance dans l’opéra bouffe La Grande Duchesse de Gérolstein (1867) d’Offenbach et son fameux air Ah ! Que j’aime les militaires.